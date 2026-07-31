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31 июля 2026 в 16:37

Стало известно о состоянии пострадавших при покушении на Ермолаева в Монако

NM: Ермолаев и его ребенок остаются в тяжелом состоянии после покушения в Монако

Вадим Ермолаев в представлении ИИ Вадим Ермолаев в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Состояние украинского предпринимателя Вадима Ермолаева и его ребенка после покушения в Монако остается тяжелым, сообщает издание Nice-Matin. Жизнь его спутницы по-прежнему под угрозой.

Бизнесмен и подросток находятся в тяжелом состоянии, а жизнь матери ребенка по-прежнему находится под угрозой, — говорится в публикации.

Взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел вечером 29 июня в Монако. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью организованного украинскими спецслужбами покушения на Ермолаева запугал его, чтобы тот не финансировал избирательную кампанию украинского посла в Лондоне Валерия Залужного. Он обратил внимание, что вскоре после инцидента Ермолаев выступил в прессе с комплиментарными заявлениями в адрес украинского президента.

Европа
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Украина
Вадим Ермолаев
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