В МИД России раскрыли, к чему приведет игра Запада «с огнем»

В МИД России раскрыли, к чему приведет игра Запада «с огнем» Захарова: игра Запада «с огнем» только отодвигает перспективы мира

Игры западных стран «с огнем» отодвигают перспективы мира, такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба дипломатического ведомства, политика коллективного Запада только обостряет ситуацию.

Они должны уже сейчас понимать, что «игра с огнем» лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте, — сказала Захарова.

Она также призвала международные структуры осудить удары Украины по мирным гражданам России. Кроме того, представитель МИД потребовала от западных стран дистанцироваться от военной и политической поддержки Киева.

Ранее Захарова сообщила о свыше ста противопехотных мин «Лепесток» обновленного типа в разных районах Новороссии и Донбасса. По ее словам, ВСУ разбросали их по регионам при помощи беспилотников. По мнению дипломата, Украина пошла на такой шаг ради повышения жертв среди мирного населения.

Кроме того, Захарова отметила, что в Европе не хотят слушать позицию России насчет конфликта. При этом Запад регулярно пытается влезть в мирные переговоры.