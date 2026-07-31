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31 июля 2026 в 17:57

В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству

В Польше демонтировали монумент, посвященный советско-польскому братству

Фото: Global Look Press
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Монумент, посвященный советско-польскому воинскому братству, демонтировали в городе Пыжице в Западно-Поморском воеводстве на севере Польши. Местные власти заявили, что на этом месте появится парк свободы. Трансляцию сноса памятника вел польский Институт национальной памяти в YouTube.

Сносу монумента предшествовала короткая пресс-конференция исполняющего обязанности польского Института национальной памяти Кароля Полейовского и мэра города Мажены Подзиньской. После пресс‑конференции начался демонтаж монумента — работы вели с использованием строительной техники. Первым делом от памятника отделили металлическую голову солдата и табличку с надписью на польском языке «Бог. Честь. Родина».

Эти элементы планируется передать местному кладбищу и музею. Затем рабочие приступили к сносу декоративных деталей и плитки.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Европе сносят памятники героям Великой Отечественной войны, но не смогут стереть памятную дату в календаре России. Политик отметила, что нравственной основой современной государственной политики всегда выступает историческое наследие.

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