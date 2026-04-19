В Госдуме высказались о судьбе памятников ВОВ в Европе

В Госдуме высказались о судьбе памятников ВОВ в Европе Вице-спикер Госдумы Яровая: в Европе сносят памятники героям ВОВ

В Европе сносят памятники героям Великой Отечественной войны, но не смогут стереть памятную дату в календаре России, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Таким образом она оценила установление 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, передает РИА Новости.

В Европе научились сносить памятники в физическом понимании — памятники, установленные Героям Великой Отечественной войны, но снести памятную дату в календаре России они не смогут. Поэтому мы устанавливаем памятники еще и для наших будущих поколений, — сказала Яровая.

Политик отметила, что нравственной основой современной государственной политики всегда выступает историческое наследие. В нынешних условиях для России таким фундаментом служит положение Конституции, в котором говорится, что русский народ не покорился нацизму в прошлом и никогда не склонит перед ним голову в будущем, подчеркнула Яровая.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переписывание истории — это объявленная властями Польши, стран Балтии и Украины война, в том числе с советскими памятниками. Она привела данные о сносе монументов благодарности Красной армии в этих странах.