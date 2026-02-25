Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:22

«Единство целей»: в Госдуме заявили о новом формате работы на фоне санкций

Яровая: Госдума начала работать по-новому из-за агрессии Запада в отношении РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Госдума сегодня работает по-новому, чтобы вместе с профильными министерствами выйти на конкретные решения в пользу россиян на фоне западных санкций, заявила в интервью информационной службе «Вести» зампредседателя ГД Ирина Яровая. По ее словам, депутаты оперативно создают фундаментальные основы в том числе для системы здравоохранения и сбережений граждан.

38 тыс. санкций, агрессия, которая ведется против страны, предполагают консолидацию. Для такой большой страны, как наша, единство публичной власти — это единство целей, задач и общий алгоритм действий, — подчеркнула Яровая.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в перечень внесли четыре физических лица и три организации. В частности, речь идет о MATRIX LLC и Advance Security Solutions.

До этого стало известно, что Канада расширила антироссийские санкции, включив в черный список более 50 физических и юридических лиц из РФ. Под ограничения преимущественно подпали компании и граждане, работающие в энергетическом секторе.

Россия
Госдума
санкции
Ирина Яровая
