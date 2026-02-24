США придумали новые санкции против России

Министерство финансов США расширило санкционный список по линии России, говорится в опубликованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В ведомстве указали, что в перечень внесли четыре физических лица и три организации.

Санкции обусловлены деятельностью страны, связанной с кибербезопасностью. Под ограничения попали зарегистрированные в России и ОАЭ компании, в частности, MATRIX LLC, Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ. А также Олег Кучеров, Мамашоев Азизджон, Марина Васанович и Сергей Зеленюк.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции, соответствующие данные указаны в подписанном политиком уведомлении, поступившем в Федеральный реестр. Рестрикции введены в связи с ситуацией на Украине, подчеркивается в документе.

До этого сообщалось, что американские юристы разработали несколько вариантов отмены санкций против России. По информации британских СМИ, эксперты активно изучали этот вопрос летом 2025 года, работая сверхурочно.