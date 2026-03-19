Что известно о подготовке Дании к полномасштабной войне с США DR: Дания готовилась отражать нападение США в январе из-за Гренландии

Дания готовилась к возможному нападению США в январе 2026 года на фоне кризиса вокруг Гренландии, сообщил телеканал Danmarks Radio (DR) со ссылкой на источники в правительстве и разведслужбах нескольких стран Европы. Официально действия военных представляли как учения НАТО, но главной целью было сдерживание Америки, утверждают журналисты.

В Гренландию отправили военный контингент, взрывчатку для подрыва взлетных полос в двух аэропортах и донорскую кровь. Материал основан на данных 12 анонимных источников, которые опасались, что США могут напасть в любой момент.

Ситуация вокруг острова остается настолько чувствительной, что источники говорят о ней только анонимно, отмечает DR. При этом кризис неожиданно укрепил связи Дании с европейскими союзниками. После избрания Дональда Трампа президентом США Дания создала альянс с Францией, Германией и скандинавскими странами для защиты Содружества. По словам французского чиновника, Копенгаген решил «сыграть в эту игру», чтобы избежать эскалации, но быть готовым к обороне.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.