19 марта 2026 в 12:04

Что известно о подготовке Дании к полномасштабной войне с США

DR: Дания готовилась отражать нападение США в январе из-за Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дания готовилась к возможному нападению США в январе 2026 года на фоне кризиса вокруг Гренландии, сообщил телеканал Danmarks Radio (DR) со ссылкой на источники в правительстве и разведслужбах нескольких стран Европы. Официально действия военных представляли как учения НАТО, но главной целью было сдерживание Америки, утверждают журналисты.

В Гренландию отправили военный контингент, взрывчатку для подрыва взлетных полос в двух аэропортах и донорскую кровь. Материал основан на данных 12 анонимных источников, которые опасались, что США могут напасть в любой момент.

Ситуация вокруг острова остается настолько чувствительной, что источники говорят о ней только анонимно, отмечает DR. При этом кризис неожиданно укрепил связи Дании с европейскими союзниками. После избрания Дональда Трампа президентом США Дания создала альянс с Францией, Германией и скандинавскими странами для защиты Содружества. По словам французского чиновника, Копенгаген решил «сыграть в эту игру», чтобы избежать эскалации, но быть готовым к обороне.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.

Читайте также
Забудьте про круассаны! Готовлю датские снегли — невероятно слоеные, ароматные булочки с корицей. Проще, чем кажется
Общество
Забудьте про круассаны! Готовлю датские снегли — невероятно слоеные, ароматные булочки с корицей. Проще, чем кажется
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Ближний Восток
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Американист оценил вероятность скорого нападения США на Кубу
США
Американист оценил вероятность скорого нападения США на Кубу
Страна ЕС может направить военных для охраны судов в Ормузском проливе
Европа
Страна ЕС может направить военных для охраны судов в Ормузском проливе
Названы главные цели Ирана после гибели Лариджани
Ближний Восток
Названы главные цели Ирана после гибели Лариджани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет
В Подмосковье будут продвигать региональные бренды
Зоопсихолог дала советы, как поддержать когнитивные способности кошек
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

