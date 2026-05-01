01 мая 2026 в 09:32

Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге

Денис Паслер Фото: kremlin.ru
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвергся нападению в Екатеринбурге, передает Telegram-канал Ural Mash. Согласно его информации, глава региона фотографировался с горожанами у «Екатеринбург Арены», когда в его сторону бросился неизвестный мужчина.

По словам очевидцев, нападавший был одет в спортивную форму. Судя по опубликованным в Сети кадрам, охрана оперативно задержала злоумышленника. Как уточнили в беседе с E1.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области, обошлось без пострадавших, мотивы мужчины пока неизвестны.

Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал, — отметили в ведомстве.

Первомайский митинг-концерт начался в Екатеринбурге в 10:00 по местному времени. На мероприятии выступили Паслер, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и мэр Алексей Орлов. В концертной программе заявлены художественные номера Уральского государственного театра эстрады и победителей конкурсов рабочей песни.

Ранее правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на убийство наследной принцессы Амалии и ее сестры принцессы Алексии. Под стражу заключен 33-летний уроженец Гааги. Когда полиция проводила обыск, то обнаружила два топора. На них были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия.
