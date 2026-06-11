Мужчинам назвали анализы крови, необходимые для проверки потенции

Для проверки потенции необходимо сдать анализ крови на липидный профиль, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, для оценки мужского здоровья также следует установить уровень тестостерона.

В первую очередь для проверки потенции следует узнать липидный профиль. Его высокий уровень прямо указывает, что нужно втройне внимательно следить за сосудами. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива из сахара и алкоголя курсирует в крови, — поделилась Матвеева.

Она подчеркнула, что следующий этап проверки — это исследование уровня инсулина. По словам сексолога, его хронически высокий уровень является причиной множества проблем: от увеличения объема талии и снижения тестостерона до гипертонии и воспалительных процессов. Гликированный гемоглобин, указала специалист, отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Тестостерон — не только общий, а обязательно свободный и глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ). Из-за высокого ГСПГ активная фракция гормона будет мизерной. Симптомы — упадок сил, депрессия, сниженное настроение, исчезновение либидо. Нуждаются в проверке и лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Это команды из головного мозга яичкам. Щитовидная железа, в свою очередь, — педаль газа всего метаболизма. Без ее правильной работы никакой спорт и диета не дадут эффекта, — добавила Матвеева.

Она также подчеркнула необходимость проверки уровня пролактина, который в нормальных условиях присутствует в организме в незначительном количестве. По словам сексолога, резкое повышение этого гормона может существенно ослабить мужскую потенцию. Специалист пояснила, что он постепенно подавляет выработку тестостерона и способствует увеличению молочных желез у мужчин.

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