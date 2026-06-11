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11 июня 2026 в 05:20

Мужчинам назвали анализы крови, необходимые для проверки потенции

Сексолог Матвеева: для проверки потенции нужно сдать кровь на липидный профиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для проверки потенции необходимо сдать анализ крови на липидный профиль, заявила NEWS.ru сексолог Екатерина Матвеева. По ее словам, для оценки мужского здоровья также следует установить уровень тестостерона.

В первую очередь для проверки потенции следует узнать липидный профиль. Его высокий уровень прямо указывает, что нужно втройне внимательно следить за сосудами. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива из сахара и алкоголя курсирует в крови, — поделилась Матвеева.

Она подчеркнула, что следующий этап проверки — это исследование уровня инсулина. По словам сексолога, его хронически высокий уровень является причиной множества проблем: от увеличения объема талии и снижения тестостерона до гипертонии и воспалительных процессов. Гликированный гемоглобин, указала специалист, отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Тестостерон — не только общий, а обязательно свободный и глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ). Из-за высокого ГСПГ активная фракция гормона будет мизерной. Симптомы — упадок сил, депрессия, сниженное настроение, исчезновение либидо. Нуждаются в проверке и лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Это команды из головного мозга яичкам. Щитовидная железа, в свою очередь, — педаль газа всего метаболизма. Без ее правильной работы никакой спорт и диета не дадут эффекта, — добавила Матвеева.

Она также подчеркнула необходимость проверки уровня пролактина, который в нормальных условиях присутствует в организме в незначительном количестве. По словам сексолога, резкое повышение этого гормона может существенно ослабить мужскую потенцию. Специалист пояснила, что он постепенно подавляет выработку тестостерона и способствует увеличению молочных желез у мужчин.

Ранее врач общей практики Анна Говтва заявила, что жир в области живота сдавливает внутренние органы мужчины и мешает их работе. По ее словам, это состояние — не только эстетическая проблема, но и признак серьезного заболевания.

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