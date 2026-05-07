Сексолог объяснила, как заинтересовать девушку при онлайн-знакомстве

При онлайн-знакомстве девушку привлекут открытость и ирония, заявила NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, потенциальной партнерше важно чувствовать эмоциональность со стороны мужчины.

При знакомстве онлайн нужно рассказывать о себе. Но не столь важно, о чем вы говорите, сколько о том, как вы это делаете. Если у женщины, читающей о вашем хобби, складывается впечатление, что она пролистывает уголовный кодекс, это плохо. Необходимо показывать свою эмоциональность, тогда создается впечатление, что вы действительно раскрываетесь в беседе. Вот это вызывает любопытство. Покажите увлеченность своим делом, легкий юмор над собой, социальный контекст, — поделилась Миллер.

Она подчеркнула, что в процессе переписки важно создать не просто резюме, а особую атмосферу. По словам психолога, при знакомстве основное внимание следует уделять не саморекламе, а стремлению заинтриговать собеседника. При этом, добавила специалист, лучше избегать пошлости.

Ранее психолог Екатерина Макарова заявила, что мужчины положительно воспринимают женщин, проявляющих инициативу. Однако, по ее словам, в настоящее время знакомства на улице происходят все реже среди людей обоих полов.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
