АвтоВАЗ запатентовал кроссовер Т-134: что известно о новой «Ниве»

В мае 2026 года в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент АвтоВАЗа на новый кроссовер. И в нем сразу узнается концепт, который в январе 2025 года показывали президенту России Владимиру Путину. Тогда эта машина носила индекс T-134. Что представляет собой эта модель, какие у нее шансы стать серийной и правда ли, что скоро появится совершенно новая «Нива», — в материале NEWS.ru.

«Нива»: как рождался советский прорыв

Историю «Нивы» отсчитывают с 1977 года, когда с конвейера Волжского автозавода сошел первый серийный ВАЗ-2121. Но на самом деле работа над этой моделью началась еще в 1970 году. Тогда председатель Совмина СССР Алексей Косыгин поставил перед заводами ВАЗ, АЗЛК и «Ижмаш» задачу создать маневренный внедорожник, который совместил бы способности вездехода с комфортом легкового автомобиля. Победила конструкция тольяттинских инженеров, которыми руководил Петр Прусов.

«Нива» стала первым в мире (!) серийным полноприводным внедорожником с несущим кузовом вместо традиционной рамы — революционное для своего времени техническое решение. А еще у Нивы были минимальные свесы, короткая колесная база, постоянный полный привод и понижающая передача. В результате модель, которая ехала почти как легковой седан, еще и показывала чудеса на бездорожье.

«Ниву» сразу полюбили. Причем не только в СССР, но и во многих странах мира. В 1978 году ВАЗ-2121 получил золотую медаль на Международной торгово-промышленной ярмарке в чехословацком Брно, «Нива» участвовала в ралли «Париж — Дакар», продавалась в более чем 100 странах.

Сейчас в гамме АвтоВАЗа сразу две «Нивы». Старая, которая выпускается уже почти 50 лет: ее делают под именем Niva Legend. И так называемая новая (хотя на самом деле она уже тоже старая) — это пятидверная Niva Travel, которую ранее продавали как Chevrolet Niva.

История проектов «Нива» нового поколения

Но даже Niva Travel уже давно морально устарела, ведь ее сборка под именем ВАЗ-2123 началась еще в 1998 году. Поэтому в Тольятти давно думают над новым внедорожником: современным и технологичным, который мог бы полноценно конкурировать на рынке с иномарками.

Niva Travel Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Еще в 2014 году на Московском автосалоне был показан прототип внедорожника Chevrolet Niva нового поколения с агрессивным современным дизайном, большим багажником на крыше с фарами, мощной лебедкой, с мотором объемом 1,8 л (135 л. с.) и полноприводной трансмиссией. Но эта модель в серию так и не пошла.

Еще одна попытка была в 2018 году — тогда был показан концепт Lada 4×4 Vision, который сделали уже в партнерстве с французской компанией Renault. В основе этой модели была платформа от Renault Duster, однако предполагалось, что будущая «Нива III» получит тольяттинскую трансмиссию с блокировками и понижающим рядом. А еще такой автомобиль хотели оснащать турбомоторами и «автоматом» японской компании Jatco.

Планы были грандиозными, обещали даже, что в серию новый внедорожник пойдет уже в 2021 году. Однако разработка машины была приостановлена, а в 2022-м Renault и вовсе объявил об уходе с российского рынка. Французы продали не только свой завод в Москве, где собирали автомобили Renault, но и акции АвтоВАЗа.

Правда, российский завод сохранил за собой некоторые разработки. И благодаря им, например, АвтоВАЗ смог наладить серийное производство модели Iskra — это первый принципиально новый автомобиль марки Lada за многие годы. Видимо, остались у АвтоВАЗа и наработки по проекту 4x4 Vision.

Что такое Lada T-134 и откуда взялось это название

В январе 2025 года президент России Владимир Путин посетил АвтоВАЗ. Среди перспективных моделей, которые показывали главе государства, было два кроссовера. Первый — B+ Cross (будущий Lada Azimut), городской кроссовер на платформе Vesta. Вторая модель вызвала не меньший ажиотаж. Это был угловатый кроссовер со знакомыми нивовскими чертами под названием T-134.

Что означает T-134? Пока это внутризаводской индекс. Однако он с большим смыслом. T-134 одновременно намекает сразу на две советские легенды: танк Т-34 и самолет Ту-134.

Владимир Путин у автомобиля T-134 Фото: kremlin.ru

Дизайн T-134 восходит к Niva 4x4 Vision работы Жан-Филиппа Салара. Внешне автомобиль выглядит, какой и должна быть «Нива» нового поколения: с круглыми фарами, боковинами с выштамповками и «жабрами» на задних стойках. При этом пятидверный кроссовер стилизован под трехдверку за счет скрытых ручек задних дверей.

Однако до сих пор не известно, на какой платформе могут построить новую «Ниву» (если ее вообще будут делать). Современной «тележки» для полноприводных машин у АвтоВАЗа нет, а выпускать «Ниву» на платформе Lada Vesta будет странно — «вестовское» шасси не предполагает полного привода. А «Нива» без постоянного полного привода — это уже не «Нива».

Но на АвтоВАЗе призывают пока не спешить с выводами. «Это одна из дизайн-концепций, работы над которой финализированы. Патентование такой разработки — распространенная мировая практика. Пока рано говорить о конвейерной перспективе этого концепта», — заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

«Нива» сегодня: что АвтоВАЗ делает прямо сейчас

Пока T-134 существует лишь в виде патента, нынешние «Нивы» активно обновляются. И за последние годы они пережили самую серьезную техническую модернизацию за долгое время.

Главное событие — смена двигателя на Niva Travel. Старый 1,7-литровый 83-сильный мотор уступил место новому агрегату объемом 1,8 л. Мощность выросла до 90 л. с., крутящий момент — до 153 Н·м (+24 Н·м). Вместе с мотором получила обновление и ходовая часть, а разгон с места до 100 км/ч сократился с 19,5 до 16,5 секунды.

Кроссовер Т-134 Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Автоваз

А еще АвтоВАЗ работает над роскошными версиями «Нивы». В мае 2026 года завод выпустил ограниченную партию из 1000 экземпляров Niva Travel с кожаным салоном. Кожа — российского производства, выделка методом хромового дубления (похожая есть и на автомобилях Aurus). Интерьер дополнен рулем от Granta Sport с черной прострочкой. Стоимость версии с кожей — 1 909 000 рублей. АвтоВАЗ пробует рынок: если 1000 машин разойдутся, то кожа станет постоянной опцией.

Плюс в серийное производство пошла Niva Sport — самая радикальная переработка трехдверки в истории. Тут вместо старого 83-сильного агрегата стоит мотор объемом 1,6 л мощностью 122 л. с., усиленная трансмиссия, дисковые тормоза по кругу, доработанная подвеска, спортивные кресла с боковой поддержкой. Машина разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды и развивает максимальную скорость 162 км/ч.

