Врач ответила, какие есть ограничения на донорство крови

Донором может стать дееспособный человек старше 18 лет, который добровольно хочет сдать кровь или ее компоненты, прошел медицинское обследование и не имеет противопоказаний к процедуре. Верхней возрастной границы как жесткого общего правила нет, решение принимается по состоянию здоровья. Обычно также ориентируются на массу тела не менее 50 кг, хорошее самочувствие в день донации, нормальные показатели температуры, пульса, артериального давления и анализа крови. После татуировки, пирсинга и иглоукалывания отвод обычно составляет 120 дней. Также донацию могут временно отложить после вакцинации, при беременности и лактации, — пояснила Сидорова.

Иногда человек в целом здоров, но временно не может быть донором. Например, если перед донацией выясняется, что он недавно перенес ОРВИ, ангину или грипп, проходил лечение антибиотиками, был на операции. При обострении хронического заболевания или если человек употреблял алкоголь накануне, нельзя временно быть донором. Есть и постоянные противопоказания. К ним относятся ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C, сифилис, туберкулез, злокачественные новообразования, — заключила Сидорова.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что доноры крови имеют право не работать непосредственно в день ее сдачи и на следующие сутки после этого. По его словам, помимо этого, дополнительный выходной положен сотрудникам, которые проходят диспансеризацию.