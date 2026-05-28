28 мая 2026 в 05:15

Врач ответила, какие есть ограничения на донорство крови

Врач Сидорова: после пирсинга сдача донорской крови возможна через 120 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне, сделавшие пирсинг, могут стать донорами крови только через 120 дней, заявила NEWS.ru кандидат медицинских наук ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского университета Наталья Сидорова. По ее словам, до процедуры допустят любого дееспособного человека старше 18 лет, прошедшего необходимый медосмотр и не имеющего противопоказаний.

Донором может стать дееспособный человек старше 18 лет, который добровольно хочет сдать кровь или ее компоненты, прошел медицинское обследование и не имеет противопоказаний к процедуре. Верхней возрастной границы как жесткого общего правила нет, решение принимается по состоянию здоровья. Обычно также ориентируются на массу тела не менее 50 кг, хорошее самочувствие в день донации, нормальные показатели температуры, пульса, артериального давления и анализа крови. После татуировки, пирсинга и иглоукалывания отвод обычно составляет 120 дней. Также донацию могут временно отложить после вакцинации, при беременности и лактации, — пояснила Сидорова.

Она отметила, что, если человек недавно перенес ОРВИ, ангину или грипп, ему временно нельзя быть донором крови. По словам врача, кроме того, донацию могут отложить при обострении хронических заболеваний.

Иногда человек в целом здоров, но временно не может быть донором. Например, если перед донацией выясняется, что он недавно перенес ОРВИ, ангину или грипп, проходил лечение антибиотиками, был на операции. При обострении хронического заболевания или если человек употреблял алкоголь накануне, нельзя временно быть донором. Есть и постоянные противопоказания. К ним относятся ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты B и C, сифилис, туберкулез, злокачественные новообразования, — заключила Сидорова.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что доноры крови имеют право не работать непосредственно в день ее сдачи и на следующие сутки после этого. По его словам, помимо этого, дополнительный выходной положен сотрудникам, которые проходят диспансеризацию.

Здоровье
россияне
доноры
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

