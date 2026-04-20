Мурашко стал донором крови и призвал россиян последовать его примеру

Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сдал кровь и призвал граждан последовать его примеру. Он сделал соответствующее заявление в Национальный день донора, который отмечается в России ежегодно 20 апреля, передает ТАСС.

Ежегодно многие медицинские работники приходят сдать кровь для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье своих пациентов. <...> Призываю наших граждан активно подключаться к донорскому движению, желаю вам всем здоровья, — сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что число доноров крови в России в 2025 году увеличилось на 1,2% и достигло 1,4 млн человек. Он уточнил, что общее количество донаций также выросло на 1,3%. Министр отметил, что донорская кровь не только применяется для переливания пациентам, но и используется при производстве лекарственных препаратов, в том числе антирезусного иммуноглобулина.

До этого доктор медицинских наук и профессор Павел Трахтман отметил, что перед сдачей крови каждый донор обязан пройти тщательное медицинское обследование. Он пояснил, что к процедуре допускаются только здоровые люди старше 18 лет, которые законно находятся на территории России.

