В России зафиксировали рост числа доноров крови Мурашко: число доноров крови в России в 2025 году выросло на 1,2%

Число доноров крови в России в 2025 году выросло на 1,2%, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, этот показатель достиг 1,4 млн человек.

В прошлом году количество доноров увеличилось на 1,2% и составило 1,4 млн наших граждан, — сказал Мурашко.

Министр отметил, что общее число донаций увеличилось на 1,3%. Он добавил, что донорская кровь используется не только для переливания другим людям, но и для создания лекарств, в частности антирезусного иммуноглобулина.

Ранее трансфузиолог Станислав Работинский заявил, что, вопреки некоторым мнениям, вместе с донорской кровью пациенту не могут передаться привычки, характер или воспоминания другого человека. Он рассказал, что случаев, когда у кого-то резко менялась личность после этой процедуры, не зафиксировано.

До этого руководитель юридической практики Александр Южалин сообщил, что выход на работу в день сдачи крови в качестве донора необходимо согласовать с начальством. Он отметил, что о сдаче лучше заранее предупредить работодателя.