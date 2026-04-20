20 апреля 2026 в 09:57

Врач опроверг популярный миф о донорской крови

Врач Работинский: донор не сможет передать свои привычки пациенту через кровь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вопреки некоторым мнениям, вместе с донорской кровью пациенту не могут передаться привычки, характер или воспоминания другого человека, заявил LIFE.ru трансфузиолог Станислав Работинский. По его словам, случаев, когда у кого-то резко менялась личность после этой процедуры, не зафиксировано.

Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора. Даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьезной доказательной базы. В эритроцитах, которые переливают чаще всего, попросту нет ДНК — это клетки без ядра, — подчеркнул Работинский.

Он уточнил, что кровь и ее компоненты от одного донора используют для помощи сразу нескольким людям. Если бы подобная связь между этим материалом и передачей характера действительно существовала, то она бы объединяла всех этих пациентов. Однако подобного не было зафиксировано, заключил врач.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что для почетных доноров в России предусмотрены выплаты и возможность санаторного отдыха. Он отметил, что для такой категории граждан предусмотрены и другие льготы.

Здоровье
врачи
доноры
мифы
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

