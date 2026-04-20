Врач опроверг популярный миф о донорской крови

Вопреки некоторым мнениям, вместе с донорской кровью пациенту не могут передаться привычки, характер или воспоминания другого человека, заявил LIFE.ru трансфузиолог Станислав Работинский. По его словам, случаев, когда у кого-то резко менялась личность после этой процедуры, не зафиксировано.

Клетки крови и плазма не связаны с личностью, привычками или характером донора. Даже теория о генетической обусловленности черт личности не имеет серьезной доказательной базы. В эритроцитах, которые переливают чаще всего, попросту нет ДНК — это клетки без ядра, — подчеркнул Работинский.

Он уточнил, что кровь и ее компоненты от одного донора используют для помощи сразу нескольким людям. Если бы подобная связь между этим материалом и передачей характера действительно существовала, то она бы объединяла всех этих пациентов. Однако подобного не было зафиксировано, заключил врач.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что для почетных доноров в России предусмотрены выплаты и возможность санаторного отдыха. Он отметил, что для такой категории граждан предусмотрены и другие льготы.