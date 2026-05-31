ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 07:00

Стал известен еще один финалист ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии обыграла канадских хоккеистов и вышла в финал ЧМ

Патрик Пуйстола, Финляндия, борется за шайбу с Морганом Райлли Патрик Пуйстола, Финляндия, борется за шайбу с Морганом Райлли Фото: IMAGO/Timo Stein/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Финские хоккеисты стали вторыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Канады со счетом 4:2. Встреча состоялась в Цюрихе.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21-я), Конста Хелениус (32-я) и Аату Рятю (33-я). У канадцев отличились Роберт Томас (9-я) и Дилан Холлоуэй (15-я).

Финны сыграют в финале впервые с 2022 года, когда они взяли золото. Всего у них четыре титула. В воскресенье, 31 мая, Финляндия встретится со Швейцарией, а Канада в матче за третье место сыграет с Норвегией.

Ранее сообщалось, что парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались французы. «Арсенал» открыл счет уже на 6-й минуте: отличился Кай Хаверц. На 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, заработанный Хвичей Кварацхелией, и сравнял счет.

После окончания финального матча Лиги чемпионов супруга российского вратаря Марина Сафонова вышла на поле стадиона в Будапеште с флагом России. Сафонов отыграл финальный матч полностью. По окончании встречи его жена, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле, где проходили празднования.

Спорт
Финляндия
Канада
Хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.