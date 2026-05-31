Стал известен еще один финалист ЧМ по хоккею Сборная Финляндии обыграла канадских хоккеистов и вышла в финал ЧМ

Финские хоккеисты стали вторыми финалистами чемпионата мира, обыграв в полуфинале команду Канады со счетом 4:2. Встреча состоялась в Цюрихе.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Пуйстола (4-я минута), Александр Барков (21-я), Конста Хелениус (32-я) и Аату Рятю (33-я). У канадцев отличились Роберт Томас (9-я) и Дилан Холлоуэй (15-я).

Финны сыграют в финале впервые с 2022 года, когда они взяли золото. Всего у них четыре титула. В воскресенье, 31 мая, Финляндия встретится со Швейцарией, а Канада в матче за третье место сыграет с Норвегией.

Ранее сообщалось, что парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались французы. «Арсенал» открыл счет уже на 6-й минуте: отличился Кай Хаверц. На 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти, заработанный Хвичей Кварацхелией, и сравнял счет.

После окончания финального матча Лиги чемпионов супруга российского вратаря Марина Сафонова вышла на поле стадиона в Будапеште с флагом России. Сафонов отыграл финальный матч полностью. По окончании встречи его жена, накинув на себя флаг России, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле, где проходили празднования.