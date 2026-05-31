Врач назвал одну из главных причин воспаления слизистой оболочки желудка

Бактерия хеликобактер пилори является главной причиной воспаления желудка, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. По его словам, инфекция способна повреждать слизистую оболочку этого внутреннего органа.

Если воспаление слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки подтверждено, особенно по результатам биопсии и гистологического исследования, необходимо выяснить, есть ли инфекция хеликобактер пилори. При ее наличии воспалительный процесс будет поддерживаться постоянно. В такой ситуации любые препараты, направленные только на заживление, дадут ограниченный эффект, поскольку причина заболевания сохранится. Если у пациента есть эрозии или другие повреждения слизистой, также необходимо установить их происхождение. Среди возможных причин — хеликобактер пилори и частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, — пояснил Карпенко.