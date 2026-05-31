ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 07:00

Врач назвал одну из главных причин воспаления слизистой оболочки желудка

Врач Карпенко назвал хеликобактер пилори главной причиной воспаления желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бактерия хеликобактер пилори является главной причиной воспаления желудка, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. По его словам, инфекция способна повреждать слизистую оболочку этого внутреннего органа.

Если воспаление слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки подтверждено, особенно по результатам биопсии и гистологического исследования, необходимо выяснить, есть ли инфекция хеликобактер пилори. При ее наличии воспалительный процесс будет поддерживаться постоянно. В такой ситуации любые препараты, направленные только на заживление, дадут ограниченный эффект, поскольку причина заболевания сохранится. Если у пациента есть эрозии или другие повреждения слизистой, также необходимо установить их происхождение. Среди возможных причин — хеликобактер пилори и частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, — пояснил Карпенко.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что гастропанель позволяет оценить состояние желудка без проведения эндоскопии. По ее словам, данное исследование отличается своей высокой точностью.

Здоровье
врачи
болезни
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе и Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.