Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 06:45

Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гастропанель позволяет оценить состояние желудка без проведения эндоскопии, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, данное исследование отличается своей высокой точностью.

Золотым стандартом обследования желудка до недавнего времени была гастроскопия, но процедура малоприятная. Как альтернативу данному исследованию можно использовать гастропанель. Ее главным преимуществом является то, что она помогает выявить предраковое состояние без эндоскопии. Анализ дает информацию о четырех ключевых показателях, отражающих структуру и функцию слизистой оболочки желудка. Во-первых, пепсиноген I, который показывает состояние тела желудка, где вырабатывается кислота. Снижение этого показателя говорит об атрофии. Во-вторых, пепсиноген II, маркер воспаления во всей слизистой желудка. Он повышается при гастрите, — поделилась Павлова.

Она отметила, что гастропанель помогает определить уровень гастрина-17, который влияет на работу нижней части желудка. По словам Павловой, при низких показателях можно предположить повышенную кислотность. Также, указала врач, исследование выявляет количество антител IgG к Хеликобактер пилори.

Точность этого исследования составляет 96%, специфичность — 98%. Чувствительность не так высока — 62%, и на ранних стадиях небольшие изменения метод может пропустить. Показаниями к проведению анализа могут быть наличие боли, тяжести, изжоги и тошноты. Также важно обследовать людей из группы риска: в возрасте 40–65 лет, c наследственностью по раку желудка или атрофическому гастриту, наличием аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, диабетом I типа, анемией неясного происхождения, — добавила Павлова.

Она подчеркнула, что анализ следует сдавать исключительно натощак. По словам врача, за одну-две недели до исследования необходимо прекратить прием лекарств, влияющих на кислотность, чтобы получить точные результаты и объективно оценить состояние.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что соленую или грубую пищу можно запивать водой без вреда для желудка. По ее словам, это способствует более эффективному пищеварению.

врачи
советы
здоровье
заболевания
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень хочу»: немецкий доброволец ВС РФ пожелал получить российский паспорт
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
США уличили в ускорении переброски войск на Ближний Восток
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика
Участница шоу «Голос» объяснила, как перебороть страх публичных выступлений
«Отработанный материал»: Зеленскому предрекли участь Эпштейна
Свыше 20 дронов атаковали Россию посреди ночи
КСИР заявил, что разнес еще одну американскую цель в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться беспорядок на рабочем месте
Знаменитый спортивный бренд захотел зарегистрировать в России товарный знак
Серия авиаударов произошла в Тегеране
Глава НФС призвала помочь фитнес-отрасли на фоне ограничений связи
Трамп внезапно сменил риторику в отношении высылки нелегалов из США
Маску хватило одного слова для оценки теории развития цивилизации Кардашева
Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья
Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта
ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов
Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.