Назван способ узнать состояние желудка без гастроскопии

Гастропанель позволяет оценить состояние желудка без проведения эндоскопии, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, данное исследование отличается своей высокой точностью.

Золотым стандартом обследования желудка до недавнего времени была гастроскопия, но процедура малоприятная. Как альтернативу данному исследованию можно использовать гастропанель. Ее главным преимуществом является то, что она помогает выявить предраковое состояние без эндоскопии. Анализ дает информацию о четырех ключевых показателях, отражающих структуру и функцию слизистой оболочки желудка. Во-первых, пепсиноген I, который показывает состояние тела желудка, где вырабатывается кислота. Снижение этого показателя говорит об атрофии. Во-вторых, пепсиноген II, маркер воспаления во всей слизистой желудка. Он повышается при гастрите, — поделилась Павлова.

Она отметила, что гастропанель помогает определить уровень гастрина-17, который влияет на работу нижней части желудка. По словам Павловой, при низких показателях можно предположить повышенную кислотность. Также, указала врач, исследование выявляет количество антител IgG к Хеликобактер пилори.

Точность этого исследования составляет 96%, специфичность — 98%. Чувствительность не так высока — 62%, и на ранних стадиях небольшие изменения метод может пропустить. Показаниями к проведению анализа могут быть наличие боли, тяжести, изжоги и тошноты. Также важно обследовать людей из группы риска: в возрасте 40–65 лет, c наследственностью по раку желудка или атрофическому гастриту, наличием аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, диабетом I типа, анемией неясного происхождения, — добавила Павлова.

Она подчеркнула, что анализ следует сдавать исключительно натощак. По словам врача, за одну-две недели до исследования необходимо прекратить прием лекарств, влияющих на кислотность, чтобы получить точные результаты и объективно оценить состояние.

