Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей Кондуктор Лукьянов признался, что соседи обвинили его в антисанитарии

«Самый добрый кондуктор» Санкт-Петербурга Виктор Лукьянов рассказал, что соседи обвинили его в антисанитарии, сообщает «КП-Петербург». Он поделился, что подвергся нескольким нападениям.

Первый раз сосед отметелил меня так, что у меня полный рот крови был. Затем нападения повторились еще трижды. Я пытался защищаться от него газовым баллончиком, но это его только больше разозлило. В августе он снова напал на меня в коридоре так, что я думал, уже не выживу, — рассказал Лукьянов.

Кондуктор подчеркнул, что получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы. Уголовное дело возбудили по статье за истязание, но переквалифицировали на легкий вред здоровью. Суд приговорил соседа к штрафу в 20 тыс. рублей.

