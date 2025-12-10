В Кемерово произошел скандал между кондуктором автобуса и пассажиром

В Кемерово разгорелся скандал между кондуктором автобуса и пассажиром, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Мужчина убрал с сиденья листок с надписью «кондуктор» и занял место.

Схватила его сумку и вытряхнула вещи на грязный мокрый пол — продукты и личные предметы, — рассказала свидетельница конфликта.

Отмечается, что кондуктор попыталась найти листок, однако не смогла и после этого вышла из себя. В мэрии заявили, что проведут внеплановый инструктаж о недопущении подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Красноярска сломала 13-летнему школьнику палец, после того как он не уступил ей место в автобусе. По словам матери подростка, на одной из остановок зашла пожилая женщина, которая начала требовать от сына освободить сиденье.