Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 01:36

Аэропорт Пулково перешел на особый режим и ограничил прием рейсов

Росавиация: аэропорт Пулково отправляет и принимает рейсы только по согласованию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Петербургский аэропорт Пулково ограничил свою работу, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, рейсы принимают и отправляют по согласованию с органами.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — сказано в публикации.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

До этого сообщалось, что тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

Кроме того, в аэропорту Пскова также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, мера носила временный характер и призвана обеспечить безопасность полетов в регионе.

Санкт-Петербург
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Львовской области после взрывов начались проблемы с газом
Экипаж Crew-11 вернется с МКС раньше срока
Трамп заявил, что ему не нужно международное право
Дипслужба ЕС не смогла назвать якобы атакованные Россией 19 стран
Атака ВСУ на Орел вывела из строя системы теплоснабжения районов
Посольство США в Киеве заявило о якобы риске серьезной воздушной атаки
Умер первопроходец советского фигурного катания Валентин Захаров
Аэропорт Пулково перешел на особый режим и ограничил прием рейсов
Лидер КНДР заявил о готовности всегда быть за Путина и Россию
Дроны могут обрушиться на Ленобласть
Легенда советского баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни
Фаза Луны сегодня, 9 января: день общения с семьей и новых проектов
Российский аэропорт закрыл небо
На Львов обрушилась серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги
Что будет с Россией, США, Европой и СВО в 2026 году: прогнозы политологов
«Серьезные повреждения»: ВСУ атаковали российский город ракетами
«Большие проблемы»: Трамп считает, что Куба висит на волоске
Долина освободила квартиру в Хамовниках
Один российский город остался без авиасообщения
Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.