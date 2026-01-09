Аэропорт Пулково перешел на особый режим и ограничил прием рейсов Росавиация: аэропорт Пулково отправляет и принимает рейсы только по согласованию

Петербургский аэропорт Пулково ограничил свою работу, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, рейсы принимают и отправляют по согласованию с органами.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе петербургского аэропорта Пулково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — сказано в публикации.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

До этого сообщалось, что тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

Кроме того, в аэропорту Пскова также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам Кореняко, мера носила временный характер и призвана обеспечить безопасность полетов в регионе.