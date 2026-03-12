Основатель ЛДПР Владимир Жириновский за год до своей смерти предрек, что украинский лидер Владимир Зеленский станет «гробовщиком Европы», а Украина «будет дровами» в печи европейской русофобии. Что еще напророчил политик о «последнем президенте» и «жутком разрушении» Украины?

«Зеленский — последний, Украины не будет»

Самая цитируемая фраза Жириновского прозвучала в апреле 2021 года, когда нынешний киевский лидер еще чувствовал себя уверенно в кресле. Российский политик предвидел, что выборов президента на Украине в 2024 году не будет.

«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — выдал в эфире депутат.

В 2025 году дочь политика Анастасия Боцан-Харченко добавила аналитики: «Он говорил, что судьба территории будет решаться Москвой и Вашингтоном. Именно это мы и наблюдаем сейчас — Украина стала разменной монетой в большой игре».

«Зеленскому пора упаковывать чемоданы»

В январе 2022 года, за месяц до начала СВО, в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский обратился к главе Украины напрямую.

«Ни на какие уступки мы не должны идти. Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. Ему пора упаковывать чемоданы. Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии», — вспылил депутат.

«Украина рухнет, вы все продадите»

В сентябре 2019 года, когда Зеленский только продавливал отмену депутатской неприкосновенности, Жириновский в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия» иронично заметил: «Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь. Я это приветствую, вы все сделали правильно».

Политик предвидел: как только депутаты потеряют право голоса, страна потеряет суверенитет.

Украинский нацизм погубит Европу

В 2025 году депутат Борис Чернышов обнародовал рукописную записку Жириновского от 12 декабря 2017 года. В ней основатель ЛДПР предупреждал Запад об эффекте бумеранга.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу. Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — выразил свое мнение Жириновский.

Чернышов тогда резюмировал: «Если ЕС останется адвокатом Зеленского, то Зеленский станет гробовщиком ЕС».

2026-й станет финальным

В архивах партии также найдена записка, где Жириновский называет 2026 год датой окончания украинского конфликта и переустройства мира. По его логике, новый миропорядок будет определен не в ООН, а за столом переговоров США и России.

Эту дату подтверждают и эзотерики. Астролог Александр Зараев заявил, что 2026 год станет временем «проверки лидеров». По его расчетам, Владимир Зеленский утратит энергию лидера и покинет свой пост, а в Европе уйдут с должностей Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Эммануэль Макрон.

