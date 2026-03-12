Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Американский авианосец заполыхал в Красном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На американском авианосце USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и задействован в операции против Ирана, произошел пожар, сообщило центральное командование ВМС США. В результате инцидента пострадали два моряка, им оказывается медицинская помощь.

Возгорание случилось 12 марта в помещениях прачечной корабля. В командовании подчеркнули, что причина пожара не связана с боевыми действиями, обстоятельства происшествия еще выясняются.

Авианосец не получил серьезных повреждений. Двигательная установка корабля работает в штатном режиме, сам он остается полностью боеспособным. Пожар удалось оперативно локализовать.

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Тегерану удалось нанести повреждения американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. По его словам, эта операция стала «посланием» Соединенным Штатам.

Позже стало известно, что USS Abraham Lincoln после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана.

