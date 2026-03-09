Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 16:51

Форсаж истребителей над Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео

Вылет истребителей с авианосца Abraham Lincoln в Аравийском море попал на видео

Фото: U.S. Navy/Global Look Press
Кадры полетов американских истребителей в Аравийском море опубликованы в Сети, съемка велась с борта арабского траулера. На видео рыбаки наблюдают за вылетами военных самолетов с авианосца USS Abraham Lincoln.

Один из F/A-18E Super Hornet прошел на низкой высоте над судном. В кадре различимы пять подвесных топливных баков, выпуск шасси и посадочного гака. В конце ролика зафиксирован повторный взлет истребителя после касания палубы, предположительно, из-за несрабатывания устройства для торможения самолетов.

Ранее стало известно, что США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush. Отмечалось, что на месте уже дежурит авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln. Второй авианосец — USS Gerald R. Ford — в настоящий момент находится в Красном море.

Источники в Белом доме между тем заявили, что Иран оказался лучше подготовлен к боевым действиям, чем ожидала команда президента США Дональда Трампа. Первые дни конфликта показали серьезные просчеты в оценке возможностей Тегерана. Об этом говорят «ужасающие» потери, подчеркнули инсайдеры.

