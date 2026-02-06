«Армада» американских кораблей совершила переход в Аравийском море CENTCOM: ударная группа ВМС США с авианосцем совершила переход в Аравийском море

Ударная авианосная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийское море, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X. Группу сопровождали суда снабжения и катера береговой охраны.

Согласно официальному заявлению, переход был совместным. В составе группы, помимо авианосца, находились два судна снабжения и два катера Береговой охраны США. Над соединением кораблей также осуществляли полеты военные самолеты.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что «армада» американских кораблей направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что это перемещение заставит Тегеран согласиться на переговоры и заключение «сделки», предполагающей полный отказ от ядерной программы. Кроме того, политик допустил возможность повторения «венесуэльского сценария» в ближневосточной стране.

Ранее сообщалось, что американский лидер пришел на Национальный молитвенный завтрак со значком в виде истребителя на лацкане. Он никак не стал объяснять свой выбор аксессуара, однако появление военной символики совпало с резким обострением отношений между США и Ираном.