Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 23:29

«Армада» американских кораблей совершила переход в Аравийском море

CENTCOM: ударная группа ВМС США с авианосцем совершила переход в Аравийском море

Прибрежный боевой корабль ВМС США Gabrielle Giffords Прибрежный боевой корабль ВМС США Gabrielle Giffords Фото: U.S. Navy/Brenton Poyser
Читайте нас в Дзен

Ударная авианосная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийское море, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X. Группу сопровождали суда снабжения и катера береговой охраны.

Согласно официальному заявлению, переход был совместным. В составе группы, помимо авианосца, находились два судна снабжения и два катера Береговой охраны США. Над соединением кораблей также осуществляли полеты военные самолеты.

В конце января президент США Дональд Трамп заявил, что «армада» американских кораблей направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что это перемещение заставит Тегеран согласиться на переговоры и заключение «сделки», предполагающей полный отказ от ядерной программы. Кроме того, политик допустил возможность повторения «венесуэльского сценария» в ближневосточной стране.

Ранее сообщалось, что американский лидер пришел на Национальный молитвенный завтрак со значком в виде истребителя на лацкане. Он никак не стал объяснять свой выбор аксессуара, однако появление военной символики совпало с резким обострением отношений между США и Ираном.

ВМС США
армада
корабли
Аравийское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Самолет с Сабуровым на борту вылетел из Москвы
Врачи госпитализировали вернувшегося с Украины жителя Курской области
Составлен список звезд, которым на долгие годы запрещен въезд в Россию
«Армада» американских кораблей совершила переход в Аравийском море
«Мои соавторы»: Маргарита Симоньян рассказала, кто помог ей написать книгу
Бельгийские пилоты перепутали рулежную дорожку с взлетно-посадочной полосой
Церемония открытия Олимпиады стартовала в Италии
Богомолов впервые вышел в свет после скандала со Школой-студией МХАТ
Заслуженная артистка России умерла на 93-м году жизни
Части умерших тел из петербургской больницы продавали для танатопрактики
Игроки НХЛ допустили, что сборная России могла побороться за медали на ОИ
Один человек погиб из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Кабина лифта рухнула с огромной высоты в Москве
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем ЧБД
Медведев наградил Михалкова Гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.