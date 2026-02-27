Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив Российские ледоколы пришли на помощь судам во льдах Финского залива

Российские ледоколы пришли на выручку грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива, сообщили в пресс-службе агентства транспортной инфраструктуры Финляндии. Причиной сложной ситуации стали неблагоприятные погодные условия и сильный ветер.

В финском ведомстве пояснили, что помощь судам оказывается в сотрудничестве с российскими ледоколами в соответствии с обычной практикой зимней навигации. При необходимости по запросу финской стороны для проводки судов может привлекаться ледокол из России.

Ранее в Ленобласти спасатели помогли двум застрявшим на льду Финского залива рыбакам добраться до берега, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Мужчинам не понадобилась помощь врачей.

До этого сообщалось, что сильнейшее обледенение угрожает Финскому заливу. Предполагается, что оно будет крупнейшим за последние 10 лет. При этом уже сейчас лед можно заметить вдоль финского побережья на Крайнем Западе, вплоть до Архипелагового моря.

Кроме того, на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна сейчас следуют по заданному маршруту.