18 марта 2026 в 08:14

Европейский лидер заявил, что ЕС придется признать новые реалии по Украине

Стубб: Европе придется де-факто признать территориальные уступки от Украины

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press
Европе придется де-факто признать территориальные уступки Украины в пользу России, заявил президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по его словам, которые приводит финская газета Iltalehti, в юридическом плане Евросоюз никогда не признает их.

Европа никогда не признает, что возможные территориальные уступки Украины юридически или в принципе являются частью России. Де-факто все может быть иначе, — отметил Стубб.

Финский президент добавил, что официальная позиция Брюсселя будет оставаться неизменной. Он также подчеркнул, что Евросоюзу нужно стать более гибким, чтобы успевать реагировать на трансформацию мирового порядка.

Ранее Стубб выразил мнение, что нежелание членов НАТО откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связано с тем, что США не стали советоваться с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны отсутствуют необходимые ресурсы для участия в предлагаемой Трампом военной операции.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

