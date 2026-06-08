Льготы для отцов: какие существуют, как получить, сколько выплатят

Отцы в России могут рассчитывать на ряд льгот, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты. Они рассказали, на что может рассчитывать папа-одиночка, как получить налоговый вычет и как уйти в «декрет» без потери стажа.

Как отцу получить налоговый вычет

Отцы, которые воспитывают детей без матери, имеют право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ. Это значит, что часть дохода не облагается 13-процентным налогом — на руки вы получаете больше. Однако, как поясняет NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина, право на двойной вычет для единственного родителя возникает только в строго определенных случаях: мать умерла, пропала без вести или объявлена умершей через суд. Если родители просто в разводе или мать не участвует в воспитании, отец единственным родителем не считается, и двойной вычет ему не положен. А вот стандартный одинарный вычет сохраняется всегда. Размеры вычетов следующие:

1400 рублей на первого ребенка;

2800 — на второго ребенка;

6000 — на третьего и каждого последующего;

12 000 рублей — на ребенка-инвалида.

Вычет дается ежемесячно, но есть ограничение: как только ваш доход с начала года превысит 450 тыс. рублей, вычет приостанавливается, уточняет в разговоре с NEWS.ru адвокат Александр Чумаков.

Есть и второй способ получить двойной вычет: мама может письменно отказаться от своего вычета в пользу отца. Чтобы оформить вычет, нужно подать заявление в бухгалтерию и приложить документы: свидетельства о рождении, справку о составе семьи. Если вы не знали об этой возможности раньше, можно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую: вам сделают перерасчет и вернут излишне уплаченный налог за весь прошлый год.

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Может ли отец уйти в «декрет» и не потерять стаж

Отпуск по уходу за ребенком — это вовсе не исключительно «материнская» привилегия. Согласно статье 256 Трудового кодекса, отец, бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком, также может использовать его полностью или по частям. Степень родства и совместное проживание значения не имеют. Работодатель не имеет права отказать — он обязан предоставить такой отпуск. Разумеется, отец берет его, только пока этим правом не пользуется мать: двух отпусков на одного ребенка не бывает.

Пока сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, трудовой стаж не теряется. Период отпуска засчитывается в трудовой стаж и в стаж по специальности, хотя в стаж для досрочной страховой пенсии он не идет. При этом вы можете работать и получать пособие, если выйдете на неполное время, будете трудиться дистанционно или даже у другого работодателя, не прерывая уход. А если у вас двойня, то мать оформляет отпуск на одного ребенка, а отец — на второго, и каждый получает отдельное пособие. И главное: пособие платит не работодатель, а государство.

Всегда ли отец защищен от увольнения

Защита действует не для всех пап по умолчанию. Согласно части 4 статьи 261 Трудового кодекса, увольнение по инициативе работодателя не допускается в отношении отца, который воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет без матери. А также в отношении родителя — единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет либо единственного кормильца ребенка до трех лет в семье с тремя и более детьми до 14 лет, если второй родитель не работает. Исключения — только увольнение по «виновным» основаниям (прогул, хищение) или при ликвидации компании.

Адвокат Александр Чумаков предостерегает: отец защищен не «по умолчанию». В отношении ребенка до трех лет запрет на увольнение действует, только если отец воспитывает его без матери. То есть «папа маленького ребенка» сам по себе иммунитета от сокращения не имеет — нужен либо статус единственного кормильца, либо воспитание без матери.

Что делать, если ваши права нарушают

Если вы одинокий отец, эксперты советуют проверить, имеете ли право на налоговый вычет как единственный родитель. Если да, подайте заявление в бухгалтерию и соберите документы, рекомендует Горелкина. Для выхода в отпуск по уходу подайте заявление работодателю, а пособие оформляйте в Социальном фонде. Если вам отказали в законных правах, обращайтесь в трудовую инспекцию или прокуратуру.

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