До 1 млн: налоговый вычет для семей с детьми вырос, сколько можно вернуть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении налоговых льгот для семей с детьми. Согласно документу, максимальный вычет по программам долгосрочных сбережений (ПДС) увеличен до 1 млн рублей в год. Льгота будет действовать на взносы, сделанные до совершеннолетия ребенка, а в случае его очного обучения — до 24 лет. NEWS.ru вместе с экспертами рассчитал, какие суммы смогут вернуть родители.

Что представляет собой ПДС

С 2024 года россияне могут участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС), открыв договор с НПФ или управляющей компанией. Главный бонус программы — государство будет ежегодно добавлять до 36 тыс. рублей к вашим взносам в течение 10 лет.

Чтобы получить налоговые вычеты, нужно быть участником программы минимум 10 лет. Однако сейчас действуют льготные условия: до 2026 года достаточно участвовать всего пять лет, после чего этот срок будет постепенно увеличиваться.

Что такое налоговый вычет на долгосрочные сбережения

В России все работающие граждане обязаны платить налоги на свои доходы (НДФЛ). В зависимости от доходов налоговая ставка варьируется от 13% до 22%. При этом есть возможность вернуть часть отчислений. Сумма, возвращаемая налогоплательщику, и называется налоговым вычетом. Ее можно получать ежегодно, право на возврат сохраняется в течение трех лет.

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения можно получить по трем финансовым продуктам:

программе долгосрочных сбережений (ПДС);

негосударственному пенсионному обеспечению (НПО);

индивидуальному инвестиционному счету третьего типа (ИИС-3).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До внесения поправок для всех этих продуктов государство ранее установило совокупный лимит 400 тыс. рублей, по которому действовала налоговая льгота. Лимит распространяется на взносы во все долгосрочные инструменты в сумме, а не в каждый по отдельности. На счет можно вносить и больше установленного лимита, но максимальная сумма взносов, с которой вернется такой «кешбэк», оставалась прежней — 400 тыс. рублей.

Что меняет подписанный президентом закон

Поправками увеличивается налоговый вычет по ПДС для семей с детьми с 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ряховского, каждый из родителей, осуществляющих взносы в рамках программ долгосрочных сбережений на детей, имеет право на налоговые льготы. Размер налогового вычета по НДФЛ для одного родителя может достигать 500 тыс. рублей, что в совокупности позволяет семье вернуть налоги с 1 млн рублей ежегодно.

Собеседник NEWS.ru отметил, что данная мера помогает формировать у детей финансовую ответственность: «После совершеннолетия ребенок становится владельцем накопленного капитала, который может направить на образование, первоначальный взнос по ипотеке или начало предпринимательской деятельности».

Как рассказал NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин, налоговая льгота будет действовать, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится на очной форме — то до 24 лет.

Эксперт подсчитал, что благодаря этому семьи смогут ежегодно возвращать в свой бюджет от 130 тыс. до 220 тыс. рублей — точная сумма зависит от доходов родителей.

Где и как оформить налоговый вычет по ПДС

Как и другие виды вычетов, его можно получить тремя способами:

в налоговом органе по месту жительства (регистрации), заполнив налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором произведена уплата взносов;

через работодателя, представив в бухгалтерию по месту работы соответствующее заявление (при условии удержания работодателем взносов из заработной платы);

в упрощенном порядке через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Заявление на получение вычета заполняется автоматически на основании сведений, поступающих в налоговые органы из НПФ.

