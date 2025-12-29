«Сказки для взрослых» покажут в Московском драматическом театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 2 января стартует показ спектакля «Сказки для взрослых». Повествование состоит из нескольких историй по знаменитым сюжетам: «Пиноккио», «Пряничный домик», «Человек-невидимка», «Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков», «Страсть Мэрлина», «Поездка в санях».

На основной сцене театра зрителям 2, 4 и 6 января покажут «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла. Для детской аудитории с 3 января будет доступен спектакль «Затерянный мир» по роману Артура Конан Дойля.

Также 3, 6 и 10 января в театре покажут музыкальный спектакль для всей семьи «Вселенная Руми». В нем рассказывается о космосе, инопланетянах и межгалактических приключениях.

Ранее в театре Всеволода Шиловского состоятся показы спектакля «Папа в паутине» по пьесе Рэя Куни «Слишком женатый таксист — 2». История рассказывает о таксисте, имеющем две семьи на протяжении нескольких лет.