Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:31

В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»

Сцена из спектакля «Папа в паутине» Сцена из спектакля «Папа в паутине» Фото: Пресс-служба театра Всеволода Шиловского
Читайте нас в Дзен

В театре Всеволода Шиловского состоятся показы спектакля «Папа в паутине» по пьесе Рэя Куни «Слишком женатый таксист — 2». История рассказывает о таксисте, имеющем две семьи на протяжении нескольких лет.

Автор так замечательно строит сюжет, что зритель до самого кончика спектакля не знает, чем закончится эта постановка, — прокомментировал постановку Шиловский.

Главный герой спектакля вынужден жить в напряженном расписании, запоминая графики, легенды и подарки для обеих семей, однако его спокойная двойная жизнь начинает находиться под угрозой, когда правда всплывает в мировой «паутине». Спектакль рассказывает о том, как легко запутаться в собственной лжи и как сложно из нее выбраться.

Ранее сообщалось, что выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные партии в новогоднем балете «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце. Артисты до этого участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях.

театры
спектакли
постановки
комедии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.