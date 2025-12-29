В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»

В театре Всеволода Шиловского состоятся показы спектакля «Папа в паутине» по пьесе Рэя Куни «Слишком женатый таксист — 2». История рассказывает о таксисте, имеющем две семьи на протяжении нескольких лет.

Автор так замечательно строит сюжет, что зритель до самого кончика спектакля не знает, чем закончится эта постановка, — прокомментировал постановку Шиловский.

Главный герой спектакля вынужден жить в напряженном расписании, запоминая графики, легенды и подарки для обеих семей, однако его спокойная двойная жизнь начинает находиться под угрозой, когда правда всплывает в мировой «паутине». Спектакль рассказывает о том, как легко запутаться в собственной лжи и как сложно из нее выбраться.

