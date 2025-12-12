Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Цискаридзе раскрыл, кто исполнит главные партии в «Щелкунчике» в Кремле

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Выпускники Академии русского балета имени Вагановой Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные партии в новогоднем балете «Щелкунчик» в Государственном Кремлевском дворце 18 и 19 декабря, заявил народный артист России, ректор Академии Николай Цискаридзе. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, Цискаридзе назвал их замечательными ребятами.

В этом году будут выпускники Дарья Панькова и Игорь Гурин исполнят главные роли — замечательные ребята, — подчеркнул ректор Академии.

Цискаридзе добавил, что артисты участвовали в постановке все годы и пробовали себя во всех ролях. Сейчас на репетициях он понимает, что Панькова и Гурин скоро уйдут. Цискаридзе признался, что ему жаль с ними расставаться, однако он понимает их желание работать в театре.

Дай бог, чтобы у них все сложилось, — заключил Цискаридзе.

Ранее артист назвал Алексея Путинцева одним из лучших современных исполнителей партии принца в «Щелкунчике». Цискаридзе также признался, что его любимая версия балета — постановка педагога и хореографа Юрия Григоровича, которую придумали для танцовщика Владимира Васильева.

