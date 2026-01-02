Врач рассказала, как отличить холецистит от панкреатита по боли

Из-за обильного новогоднего стола у людей могут обостряться болезни ЖКТ, включая холецистит, панкреатит и гастрит, рассказала врач-гастроэнтеролог Карина Сирбаева в беседе с «Газетой.Ru». По ее словам, симптомы заболеваний можно различать по характеру боли и сопутствующим признакам.

Боли сопровождаются тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. Наиболее частая причина воспаления — наличие камней в желчном пузыре и закупорка ими желчных протоков. <...> Чрезмерное потребление жирной пищи, алкоголя, крепкого чая и кофе может спровоцировать воспаление желчного пузыря, а наличие сопутствующего заболевания может ухудшить состояние, — отметила врач.

Сирбаева добавила, что при холецистите боль обычно локализуется в правом боку, отдает в спину и правую лопатку. Облегчить состояние помогает постельный режим, теплое питье в небольших количествах и холодный компресс на правое подреберье.

В свою очередь, острый панкреатит возникает чаще после употребления крепкого алкоголя или большого количества жирной пищи, иногда на фоне проблем с желчным пузырем. Боли опоясывающие, в верхней части живота, иррадиируют в спину, сопровождаются многократной рвотой, лихорадкой и диареей.

Обострение хронического гастрита провоцируют острая и жирная пища, алкоголь, а также прием нестероидных противовоспалительных препаратов натощак. Симптомы включают изжогу, тяжесть в животе и тошноту.

При любой острой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе нужно немедленно вызвать скорую помощь, заключила Сирбаева. Она уточнила, что затягивать с обращением нельзя.

