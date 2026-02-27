В Европе раскрыли, для чего Венгрия тормозит принятие 20-го пакета санкций Politico: Венгрия блокирует санкции против России ради оборонного кредита от ЕС

Венгрия намеренно тормозит принятие 20-го пакета антироссийских санкций, чтобы выбить для себя крупный оборонный кредит, пишет издание Politico. По его информации, речь идет о €16 млрд.

При этом в Евросоюзе надеются, что разрешить ситуацию поможет прогресс по нефтепроводу «Дружба». Если венгры увидят, что их интересы в этом вопросе учтены, они могут снять вето, считают эксперты. Но дипломаты не исключают и варианта, при котором процесс не сдвинется с места, пока Будапешт не получит согласия на получение оборонного кредита.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала план Европейского союза по выделению Киеву кредита в размере €90 млрд. Отказ Будапешта ставит под угрозу принятие пакета помощи, без которого Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже во втором квартале текущего года.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заблокирует выделение Киеву очередных €90 млрд до тех пор, пока Украина не отменит запрет на транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Глава правительства подчеркнул, что Венгрия не намерена поддаваться шантажу.