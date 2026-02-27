Стало известно, какие машины появятся в таксопарках

В перечень машин, которые могут быть закуплены для таксопарков, войдут Haval, Tenet и новое поколение моделей «Москвич» (М70 и М90), сообщил автоэксперт Максим Кадаков. По его словам, также в списке могут оказаться электромобили «Атом» и UMO, передает РИА Новости.

Очевидно, что в этом списке появятся автомобили Haval, в нем появится Tenet. <...> К первоначальному списку, в котором было больше 20 машин, можно прибавить шесть моделей Haval, соответственно, то ли три, то ли четыре модели Tenet, в зависимости от того, считаем модель T9 или не считаем, — сказал Кадаков.

Кадаков предполагает, что некоторые модели от «Автотора» также могут быть включены в список. Это может привести к тому, что общее количество машин в списке достигнет 40.

Пока не ясно, что ждет некоторые марки. В частности, остается неопределенным будущее Solaris. Эксперт также затруднился спрогнозировать появление в списке новых марок, анонсированных «АГР Холдингом», таких как Jeland, Tenet Plus и модели Volga. При этом список автомобилей для закупок будет «открытым» и в дальнейшем может пополняться новыми моделями.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года в России могут ввести новые правила для покупки автомобилей такси. Перевозчикам разрешат приобретать новые машины только из определенного списка отечественных моделей. Для некоторых регионов предусмотрен переходный период.