В Челябинске мать отравившегося шаурмой школьника планирует подавать в суд

В Челябинске мать школьника, отравившегося шаурмой, планирует подавать в суд на киоск, сообщает 360.ru. Ребенку диагностировали сальмонеллез.

Антибиотики 10 дней. Потом еще всякие анализы, потом еще год контроля за здоровьем. Восстанавливаемся, лечимся, — рассказала мать пострадавшего.

Сообщается, что выявили и других пострадавших. Сейчас работа точки общественного питания приостановлена, а владельцу выписали административный протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возбудили уголовное дело после того, как четверо учеников пятого класса отравились шаурмой, купленной в уличном киоске. По данным следствия, несовершеннолетние приобрели еду в торговом павильоне, расположенном на улице Братьев Кашириных.