Синоптик рассказал, пора ли убирать зимние вещи Синоптик Семенов предупредил, что март начнется с резкого похолодания

Первый месяц календарной весны преподнесет сюрприз тем, кто уже поспешил убрать зимние вещи в шкаф, так как март начнется с похолодания, предупредил в беседе с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его словам, жители многих регионов страны будут ощущать начало весны как «продолжение февраля».

Ключевым фактором, который заметно сдерживает наступление весеннего тепла, становятся огромные массивы снега, накопившиеся за зиму. Например, в Московской области запасы воды в снежном покрове превышают норму в 2–2,5 раза. А в Новосибирской области и на Алтае данный показатель вообще зашкаливает — более чем в три раза, — уточнил Сергеев.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве в начале марта появятся большие лужи из-за таяния сугробов и мокрого снега. По ее словам, во дворах может накапливаться вода, но это нельзя назвать потопом.

Также специалист отметила, что в столице не ожидается серьезных снегопадов в период мартовских праздничных дней. По словам Поздняковой, в дневные часы жителей Москвы ожидает легкая оттепель.