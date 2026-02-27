Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание

Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 27 февраля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, чего нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 февраля

В пятницу, 27 февраля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,8. В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии заявили, что звезда постепенно возвращается в «исходное состояние депрессии», даже несмотря на появление сразу двух групп пятен.

«Геомагнитная активность определяется сейчас исключительно вариациями солнечного ветра, который слабо возмущен. В результате геомагнитный индекс Kp также последние дни незначительно повышен и иногда даже выходит на желтый уровень. Но в целом какими-то серьезными событиями это трудно назвать. Глобально магнитное поле Земли спокойное», — отметили ученые.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Портал my-calend пишет, что сегодня, 27 февраля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В субботу, 28 февраля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 58%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 12%. Кр-индекс в течение суток будет находиться преимущественно в районе трех единиц.

Чего нельзя делать во время бури

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка

Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины

Погода в Москве в пятницу, 27 февраля: столицу скоро затопит?