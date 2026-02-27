«Зачем играть с папуасами?»: Пономарев о соперниках сборной РФ по футболу Пономарев назвал безобразием мартовских соперников сборной России по футболу

Соперники уровня Никарагуа и Мали не нужны российской футбольной национальной команде, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, необходимо сыграть небольшой турнир из сборных, составленных своими силами.

Должны были играть с Гондурасом и Гватемалой, а будем с папуасами. Зачем играть с папуасами? Безобразие! Нужны ли соперники такого уровня? Конечно, нет. Соберите первую сборную, вторую сборную, сборную легионеров, молодежную сборную и сыграйте мини-турнир в каком-нибудь Краснодаре, где угодно. Зачем приглашать играть папуасов? Чтобы оправдать зарплату [Валерия] Карпина (тренер сборной России. — NEWS.ru)? — возмутился Пономарев.

Ранее сборная России определилась с соперниками на мартовский сбор. 27 числа команда Карпина сыграет против Никарагуа в Краснодаре, а 31-го — с Мали в Санкт-Петербурге.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что национальная команда может сыграть с сильным оппонентом до чемпионата мира в 2026 году. Бывший нападающий отметил, что вопрос заключается в деньгах.