26 февраля 2026 в 17:46

Булыкин раскрыл, когда сборная РФ по футболу сыграет с топовой командой

Экс-футболист Булыкин: РФ может сыграть с сильной сборной перед чемпионатом мира

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сборная России по футболу может сыграть с сильным оппонентом до чемпионата мира в 2026 году, считает экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru бывший нападающий отметил, что вопрос заключается в деньгах.

У всех сейчас чемпионат мира на носу и вряд ли кто-то хочет какие-то большое внимание в прессе. Но, мне кажется, перед мундиалем мы сыграем с какой-нибудь крупной командой. Вопрос только в том, какая это будет сумма, — считает Булыкин.

Экс-футболист отметил, что можно сыграть с любой сборной, но проблема заключается в стоимости такого матча. По его мнению, единственное, для чего нужен такой матч — вернуть внимание болельщиков.

Можно сыграть даже с Бразилией или Аргентиной, но это стоит очень много денег. Можно с любой сборной договориться, но многие попросят. Нужно ли тратить большие деньги для того, чтобы приехала сильная сборная — это вопрос второй. Можно, конечно, чтобы вернуть внимание болельщиков и показать, в какой стадии сейчас находится наш футбол, — добавил Булыкин.

15 ноября футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2. Футболисты Чили вышли вперед в первом тайме благодаря голу Гонсало Тапии (37-я минута). Во второй половине игры Бен Бреретон Диас, вышедший на замену, закрепил успех, доведя счет до 2:0 (76-я минута).

