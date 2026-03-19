Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян

Россиян больше всего волнуют проблемы, которые непосредственно их касаются, сказал NEWS.ru социолог, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, речь в первую очередь идет о доме, семье и работе.

Существует сфера, очень близкая и понятная каждому человеку: это его работа, место проживания, жизнь в определенном районе, его дети, жена, соседи, цены в магазинах, образование для детей. Если вы автомобилист, то все, что связано с машинами, запчастями, бензином и так далее. Если дачник — то все, что связано с посадками, ценами на рассаду, — сказал Федоров.

По его словам, это можно назвать «жизненным миром человека», о котором он судит очень компетентно, хотя и пристрастно, субъективно. От этого зависит его жизнь и жизнь его самых близких людей, добавил эксперт.

Все, что выходит за пределы проблем, связанных с реальным миром, представляет собой проблемы псевдосреды и беспокоит очень слабо («в одно ухо влетело, в другое вылетело»), хотя об этих проблемах можно поболтать, обсудить, выплеснуть это все — и пойти заниматься своими по-настоящему важными делами, — отметил социолог.

