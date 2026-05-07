Россияне назвали самый важный праздник для всех граждан страны

Две трети граждан России (67%) называют 9 Мая самым важным праздником, свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС. При этом за 20 лет доля таких респондентов снизилась на девять процентных пунктов, тогда как число тех, кто считает этот день датой памяти и скорби, выросло до 25%.

Опрос был проведен 17 апреля 2026 года. В нем поучаствовали около 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы — самый популярный государственный и семейный праздник. Он по этому показателю занимает второе место после Нового года.

Мы празднуем именно Победу, нашу силу, наш триумф. Мы очень хотим победить и побеждать. И сегодня, когда Россия вновь переживает непростые военные времена, именно опыт Победы наших дедов в Великой Отечественной войне вдохновляет нас, — сказал Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню Победы заявил, что пример дедов и отцов, спасших весь мир от нацизма, навеки останется с россиянами. По словам главы государства, их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для граждан страны вечным примером любви к Родине.