День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 02:56

Россияне назвали самый важный праздник для всех граждан страны

ВЦИОМ: 67% россиян назвали 9 Мая самым важным праздником для всех граждан страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Две трети граждан России (67%) называют 9 Мая самым важным праздником, свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ, поступившие в ТАСС. При этом за 20 лет доля таких респондентов снизилась на девять процентных пунктов, тогда как число тех, кто считает этот день датой памяти и скорби, выросло до 25%.

67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником, — говорится в материалах центра.

Опрос был проведен 17 апреля 2026 года. В нем поучаствовали около 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы — самый популярный государственный и семейный праздник. Он по этому показателю занимает второе место после Нового года.

Мы празднуем именно Победу, нашу силу, наш триумф. Мы очень хотим победить и побеждать. И сегодня, когда Россия вновь переживает непростые военные времена, именно опыт Победы наших дедов в Великой Отечественной войне вдохновляет нас, — сказал Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравительном послании ко Дню Победы заявил, что пример дедов и отцов, спасших весь мир от нацизма, навеки останется с россиянами. По словам главы государства, их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для граждан страны вечным примером любви к Родине.

Общество
ВЦИОМ
опросы
9 Мая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.