Врач развеяла миф об опасности для близких пациента после томографии

Активность радиации после позитронно-эмиссионной томографии с компьютерной томографией или однофотонной эмиссионной КТ с рентгеновской проходит уже через день, заявила NEWS.ru ассистент кафедры рентгенорадиологии ИНОПР Пироговского университета Ольга Корникова. По ее словам, достаточно соблюдать простые рекомендации, такие как обильное питье и ограничение тесного длительного контакта с беременными и младенцами.

ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ не назначают «на всякий случай». Если врач направил на это исследование, значит, это важно для лечения. Доза, которую получает пациент при ПЭТ/КТ, составляет около 10–30 мЗв. Для ОФЭКТ/КТ итоговая доза складывается из двух частей. Радиофармпрепараты обычно дают до пяти мЗв, а КТ — до 10–15 мЗв. Для сравнения: облучение примерно в 3–4 мЗв — это естественный фон, который получает человек за год. После ПЭТ/КТ или ОФЭКТ/КТ пациенты боятся стать опасными для окружающих. Да, действительно, на короткое время в организме есть радионуклид, но активность быстро падает из-за распада и выведения. Обычно достаточно простых рекомендаций на день: больше пить, чаще мочиться, ограничить тесный длительный контакт с беременными и младенцами, — пояснила Корникова.

Она добавила, что доза до 100 мЗв в год не имеет доказанных рисков развития онкологии. По словам врача, сотрудники отделений радиоизотопной диагностики благодаря строгому контролю и использованию свинцовых экранов и индивидуальных дозиметров не превышают допустимых годовых норм облучения.

