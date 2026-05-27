27 мая 2026 в 06:13

Небензя заявил о приближении глобальной катастрофы

Фото: ООН/Эскиндер Дебебе/kremlin.ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания СБ ООН, что мир сегодня оказался ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо прежде. По его словам, нынешняя ситуация вызывает тревогу.

Послевоенный миропорядок не раз проходил проверку на прочность. Когда-то казалось, что самая большая опасность — это противостояние непримиримых идеологий в годы Холодной войны. Однако шли годы, биполярная система ушла в прошлое, и сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, — заявил Небензя.

Он отметил, что причиной этого считает нарушения положений Устава ООН, а также попытки поставить под сомнение его значение и обязательность соблюдения. По словам постпреда России, вместо существующей международной системы ряд государств, в первую очередь западных, предлагает концепцию так называемого «порядка, основанного на правилах». Небензя заявил, что такие правила формулируются отдельными странами и затем представляются как универсальные нормы.

Ранее Небензя говорил, что сомневается в возможности проведения международного расследования атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По его словам, всемирная организация не станет заниматься этим делом под своей эгидой.

