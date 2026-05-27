Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 06:35

«Обвиняй Россию»: в МИД оценили позицию властей Молдавии

В МИД РФ заявили, что Кишинев давно обвиняет Россию во всем плохом

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кишинев уже давно придерживается подхода, при котором ответственность за любые проблемы в Молдавии возлагается на Россию, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Так он прокомментировал ситуацию вокруг намерения молдавской стороны выставить РФ счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты.

По утверждению Кишинева, линия электропередачи якобы получила повреждения в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры на юге Украины. В медиапространстве фигурировала сумма возможной компенсации в размере €20 тыс. (1 676 074 рублей).

При этом, как отметил представитель МИД РФ, официальных документов по этому вопросу Москва не получала. Полищук также напомнил, что профильные молдавские специалисты связывали произошедший инцидент с обычным коротким замыканием.

Такой подход не удивляет. Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике: случись что плохое для Молдавии — обвиняй Россию, — заявил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию не разрывать отношения с партнерами, сравнив этот шаг с разрезанием пуповины. На встрече с председателем молдавской «Партии социалистов» Игорем Додоном он предложил возобновить работу белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству.

Власть
Россия
Молдавия
Алексей Полищук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе после атаки ВСУ повреждены дома и здание Центрального банка
Севастополь атаковали одновременно беспилотниками и ракетами Storm Sdadow
Два человека пострадали в результате воздушной атаки на Таганрог
Эксперт по этикету рассказала, как правильно есть рыбу в гостях
Россию на заседании по Старобельску слушал весь ОБСЕ
«Обвиняй Россию»: в МИД оценили позицию властей Молдавии
Онколог рассказала о вирусах, которые вызывают рак у женщин
Прорыв обороны ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 27 мая
Адвокат назвала типы денежных переводов, которые могут попасть под проверку
В Роскачестве рассказали об опасности умных часов при мониторинге сна
Небензя заявил о приближении глобальной катастрофы
В Таганроге сбили ракету при утренней атаке ВСУ
«Мешочек с песком прилетел в лицо»: Безрукова о шоу ТНТ, МХТ, Борисове
Россиянам рассказали о морских обитателях, несущих опасность при купании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 мая
Врач развеяла миф об опасности для близких пациента после томографии
В деле о гибели командира «АрБата» появился новый поворот
Финляндия не разрешила Украине атаковать Россию с ее территории
Японская делегация неожиданно отправилась в Россию
Разрыв цен — до 90%: что сейчас выгоднее брать — новостройку или вторичку
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.