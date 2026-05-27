«Обвиняй Россию»: в МИД оценили позицию властей Молдавии В МИД РФ заявили, что Кишинев давно обвиняет Россию во всем плохом

Кишинев уже давно придерживается подхода, при котором ответственность за любые проблемы в Молдавии возлагается на Россию, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Так он прокомментировал ситуацию вокруг намерения молдавской стороны выставить РФ счет за ремонт линии электропередачи Исакча — Вулканешты.

По утверждению Кишинева, линия электропередачи якобы получила повреждения в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры на юге Украины. В медиапространстве фигурировала сумма возможной компенсации в размере €20 тыс. (1 676 074 рублей).

При этом, как отметил представитель МИД РФ, официальных документов по этому вопросу Москва не получала. Полищук также напомнил, что профильные молдавские специалисты связывали произошедший инцидент с обычным коротким замыканием.

Такой подход не удивляет. Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике: случись что плохое для Молдавии — обвиняй Россию, — заявил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию не разрывать отношения с партнерами, сравнив этот шаг с разрезанием пуповины. На встрече с председателем молдавской «Партии социалистов» Игорем Додоном он предложил возобновить работу белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству.