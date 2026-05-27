Севастополь атаковали одновременно беспилотниками и ракетами Storm Shadow Развожаев: над Севастополем сбили более 20 беспилотников и ракеты Storm Shadow

В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО сбили более 20 беспилотников и, предположительно, ракеты Storm Shadow.

ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow, — сообщил Развожаев.

Основные цели поражались в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. В результате атаки никто из людей не пострадал, добавил губернатор.

Ранее силы ПВО ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил: пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

Кроме того, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей.