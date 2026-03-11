Губернатор Брянской области Александр Богомаз (в центре) слушает доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан

ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow 10 марта — шесть человек погибли, 42 пострадали (из них 29 госпитализированы, среди них ребенок), сообщил на своем канале в MAX губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пожарные расчеты вчера ночью ликвидировали возгорание, возникшее при атаке. Движение автобусов и автомобилей организовано в штатном режиме.

10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow, — отметил он.

Ранее губернатор сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом.

После представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.