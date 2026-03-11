«У меня два вопроса»: Захарова обратилась к ООН после ударов ВСУ по Брянску

Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

У меня два вопроса. Зачем они тогда вообще все нужны? Представители генсека ООН, сотрудники секретариата. Что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН, — отметила она.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.