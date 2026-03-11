Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 08:32

«У меня два вопроса»: Захарова обратилась к ООН после ударов ВСУ по Брянску

Захарова напомнила ООН об обязательствах после ударов ВСУ по Брянску

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

У меня два вопроса. Зачем они тогда вообще все нужны? Представители генсека ООН, сотрудники секретариата. Что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны — члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН, — отметила она.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек. Еще 37 человек получили травмы. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили более 40 украинских беспилотников над Ростовской областью. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. По его словам, в поселке Чертково при падении обломков БПЛА повредилась линия электропередачи, возгораний не было. Сотрудники аварийных служб оперативно восстановили электроснабжение частных домов. Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность сохраняется.

Мария Захарова
ООН
удары
ВСУ
Брянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгийский адвокат раскрыл условие выплаты компенсаций за санкции ЕС
Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.