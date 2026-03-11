В Кремле рассказали об ответе России на удар ВСУ по Брянску

В Кремле рассказали об ответе России на удар ВСУ по Брянску Песков: военные определят ответ России на удар ВСУ по Брянску

Военные определят ответ России на удар ВСУ по Брянску, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. В результате смертоносной атаки погибли шесть человек, более 30 пострадали.

Это будут наши военные решать, — сказал Песков.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что не менее 20 человек, в том числе один ребенок, остаются в больницах Брянска после ракетной атаки ВСУ на город. По его словам, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отметила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз получил оперативный доклад от начальника регионального МЧС России Дмитрия Енина о последствиях ракетной атаки. Главный спасатель сообщил о повреждениях одного из промышленных цехов, полученных при ударе Вооруженных сил Украины.