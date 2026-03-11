Звезда «Американской истории ужасов» Мелтон сообщил приятную новость

Актер Чарльз Мелтон, известный по сериалам «Американская история ужасов» и «Ривердейл» впервые стал отцом, об этом он сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Знаменитость также опубликовал снимок с первенцем.

Наша семья, — подписал снимок актер.

Ранее голливудский актер Брюс Кэмпбелл сообщил поклонникам о диагностированном онкологическом заболевании. Артист уточнил, что болезнь поддается лечению, но отказался раскрывать подробности. Кэмпбелл также заверил, что чувствует себя хорошо благодаря поддержке близких.

До этого американская актриса Дженнифер Руньон, известная по фильму «Охотники за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», ушла из жизни в возрасте 65 лет. Близкая подруга покойной Эрин Мерфи подтвердила, что актриса скончалась после непродолжительной борьбы с раком.

Также шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, у которой диагностировали рак груди, заявила, что поддержка окружающих является самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием. Она призналась, что именно это помогает ей справляться с недугом.