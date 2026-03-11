Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:30

Звезда «Американской истории ужасов» Мелтон сообщил приятную новость

Звезда «Американской истории ужасов» Мелтон впервые стал отцом

Чарльз Мелтон Чарльз Мелтон Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Чарльз Мелтон, известный по сериалам «Американская история ужасов» и «Ривердейл» впервые стал отцом, об этом он сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Знаменитость также опубликовал снимок с первенцем.

Наша семья, — подписал снимок актер.

Ранее голливудский актер Брюс Кэмпбелл сообщил поклонникам о диагностированном онкологическом заболевании. Артист уточнил, что болезнь поддается лечению, но отказался раскрывать подробности. Кэмпбелл также заверил, что чувствует себя хорошо благодаря поддержке близких.

До этого американская актриса Дженнифер Руньон, известная по фильму «Охотники за привидениями» и ситкому «Чарльз в ответе», ушла из жизни в возрасте 65 лет. Близкая подруга покойной Эрин Мерфи подтвердила, что актриса скончалась после непродолжительной борьбы с раком.

Также шотландская телеведущая и доктор Пунам Кришан, у которой диагностировали рак груди, заявила, что поддержка окружающих является самым важным фактором при борьбе с онкологическим заболеванием. Она призналась, что именно это помогает ей справляться с недугом.

США
актеры
дети
Американская история ужасов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У россиян осталось два года на освоение земли
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.